Otogarda uyuşturucuyla yakalandılar
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Otogarda uyuşturucuyla yakalandılar

Otogarda uyuşturucuyla yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi otobüsten indikleri sırada polisin takibi sonucu uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi otobüsten indikleri sırada polisin takibi sonucu uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Bursa'dan Samsun'a gelip yolcu otobüsünden inen Y.Ç. ile E.E. adlı kadını takibe aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 4 paket halinde 42,22 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 0,84 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 0,46 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç. ile E.E. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Otogarda uyuşturucuyla yakalandılar
Otogarda uyuşturucuyla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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