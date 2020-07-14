Otogarda uyuşturucu operasyonu: 24 kilo afyon sakızı ele geçirildi İstanbul polisi tarafından otogarda zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda makine dişlilerinin içine gizlenmiş 24 kilogram Afyon Sakızı ele geçirildi.

İstanbul polisi tarafından otogarda zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda makine dişlilerinin içine gizlenmiş 24 kilogram Afyon Sakızı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 66 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratını aldı. Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz Cumartesi günü sabah erken saatlerde söz konusu otogarda takibe alınan otomobile operasyon düzenleyen polis, araçta ilk etapta uyuşturucu bulgusuna rastlamadı. Otomobilin bagaj kısmında yer alan 4 ayrı metal dişliyi fark eden emniyet ekipleri, dişlileri matkapla delerek içini açtı. Açılan dişlilerin içine gizlenmiş 24 paket halinde toplam ağırlığı 24 kilogram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 66 yaşındaki M.E. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Makine dişlilerine gizlenen uyuşturucu paketlerinin yurt dışına sevk edileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen M.E., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Yaşlı adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan uyuşturucu operasyonu polis ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Makine dişlileri arasındaki uyuşturucu paketleri matkap ile güçlükle açılırken, uyuşturucu emniyette sergilendi.

(İHA)

Kaynak: İHA