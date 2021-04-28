OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ
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OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL DHATAM kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.

Haber-Kamera Vedat BAYRAKTAR İSTANBUL DHA

TAM kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti. Bir otobüs firmasının şoförü, Bayram günü gibi yoğun dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor. Gün boyu süren yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.

BAYRAM GÜNÜ GİBİ YOĞUN

Bir otobüs firmasının şoförü Nazmi Özder, Çok fazla yoğunluk var. Bayram günü gibi yoğun. Ek seferlerde başladı. Bayram arifesi gibi yoğunluk var. dedi.

OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ
OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ
OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ
OTOGARDA TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU GECE DE SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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