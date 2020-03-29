OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI
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Bayrampaşa, DHA, Güncel

OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI

"Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar"Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.

29.03.2020 01:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:27
OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI

"Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son biletlerin iki katını bulan fiyatla satıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşandı. Bazı otobüs firmalarının ise fırsatçılık yaptığı iddia edildi. Seyahat kısıtlaması sebebiyle başka şehirlere gidecek olan vatandaşlar Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Fazla ücretin alındığını ve söylenen saatte seferin yapılmadığını iddia eden bir kişi, 'Saat 15.00'te otobüs var dediler. Saat 17.00 oldu hala bekliyoruz. 400 lira verirsen gidersiniz diyorlar. Normal bilet 150-200 lira 260 lira yaptılar, şimdi de 400 lira diyorlar" dedi. Satılan biletler ise el yazısı ile küçük bir kağıt şeklinde yolculara verildi. Kağıtlarda ad soyad, koltuk numarası ve bilet ücreti yer aldı.

OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI

Kaynak: DHA

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OTOGARDA SON BİLET FIRSATÇILIĞI

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