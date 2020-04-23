OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU - Haberler
Polis, Ağrı, Güncel, Haber

OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU

600 liraya sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek 23 kişiyi Ağrı'ya götürmek istediler.

23.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:59
OTOGARDA

600 liraya sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek 23 kişiyi Ağrı'ya götürmek istediler.

Haber- Kamera: Ali ABLAY - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, -Yolcularına sahte seyahat izin belgesi düzenleyen firmaya polis operasyon yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki firmanın bilet ve sahte seyahat izin belgesini 600 liraya sattığı tespit edildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki bir otobüs firmasının yolcularına 'sahte seyahat izin belgesi' düzenlediği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu gibi davranarak otobüs firmasının yetkililerine seyahat izin belgeleri olmadığını ve Ağrı'ya gitmek istediklerini söyledi. Otobüs firması çalışanları, yolcu sandıkları polis memuruna sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek, otogar dışındaki benzin istasyonuna gelmesini ve otobüsün oradan kalkacağını söyledi. Salı günü öğlen saatlerinde otobüsün İstanbul'dan Ağrı'ya hareket edeceği sırada polis ekipleri otobüse operasyon düzenledi. Otobüste bulunan 23 yolcuya sahte seyahat izin belgesi düzenlendiği belirlenirken, bilet ve sahte seyahat izin belgesinin 600 liraya satıldığı tespit edildi. Otobüsteki 23 yolcu otobüsten indirilirken, 7 otobüs firması yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekiplerinin şehirlerarası yolculuk yapacak olan kişilerin ve firmaların gerekli belgelerini kontrol ettiğini bilen otobüs firması yetkilileri resmi belgede sahtecilik yaparak polisi atlatmaya çalışsalar da polisin dikkati sayesinde yakalandılar. Otobüs firması yetkililerinin bilet sattığı yolcularına ' polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 otobüs firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum Haberler
Altının gram fiyatı tarihi zirveden döndü! İşte son durum
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Deniz Seki Serdar Ortaç Muazzez Abacı
Spor Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: OTOGARDA "SAHTE SEYAHAT İZİN BELGESİ" OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:56:15. #1.15#
title