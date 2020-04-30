OTOGARDA SAHTE SEYAHAT BELGESİ PAZARLIĞI
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OTOGARDA SAHTE SEYAHAT BELGESİ PAZARLIĞI

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuk için kaymakamlıklardan seyahat belgesi alınması gerekiyor.

OTOGARDA SAHTE SEYAHAT BELGESİ PAZARLIĞI
30.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:30

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası yolculuk için kaymakamlıklardan seyahat belgesi alınması gerekiyor. Ancak İstanbul'da bazı kişiler sahte belge düzenleyerek yüksek ücret aldıkları kişileri il dışına taşımaya çalışıyor.

DHA muhabiri otogarda sahte belge pazarlığını araştırdı.

Sahte belge düzenleyen firmanın minibüsüne operasyon yapan polis, firma yetkililerine ve yolculara ceza kesti.

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-Uğur CANİSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Gerekli şartları taşımadığı için belge alamayanlara ise bazı firmalar yolculardan istedikleri SGK dökümü ve ikametgah belgesi ile yüksek fiyattan bilet kesiyor. Yolcular, daha gidecekleri yere varmadan polis tarafından çevriliyorlar. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi yolcuların izin belgesi olmadan nasıl yola çıktıklarını 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giderek araştırdı.

SAHTE BELGE PAZARLIĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 ile giriş çıkışlar kısıtlandı. Seyahat etmek isteyen vatandaşların kaymakamlıklardan izin belgesi alması gerekiyor. İzin belgesi ise sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlara veriliyor. Ancak seyahat belgesi bulunmayan vatandaşlar yine de otogarlara gidiyor. Satıcılar ise belgesi olmayan vatandaşlara e-devlet üzerinden çıkarılan imzasız ve mühürsüz evraklar karşılığında yüksek fiyattan bilet satıyor.

ANKARA BİLETİ 150 LİRA

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çıkışında çok sayıda otobüs ise yolcu almak için bekliyor. Otogar çıkışında DHA muhabirinin görüştüğü bir otobüs şoförü, seyahat izin belgesi olmadığını söyleyen muhabirimize bilet ayarlayabileceğini, İstanbul-Ankara için bilet fiyatının yaklaşık 300-350 lira olduğunu söyledi. Ertesi gün için haber vereceğini belirten otobüs şoförü muhabirimizi otogarda bir firmaya yönlendirdi. Muhabirimizin otogar çıkışında görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle gittiği yazıhanedeki kişilere muhabirimiz 'izin belgesi' olmadığını söyleyerek, Ankara'ya bilet almak istediğini söyledi. Oradaki görevlini istediği SGK ve ikematgah döküm belgesini e-devlet üzerinden alarak kendisine verdi. Bu belgeleri gören görevli daha sonra 70-100 lira arasında olması gereken bileti 150 liraya sattı ve bileti uzatırken de herhangi bir polis çevirmesinde çıkardığınız bu belgeler sizin için yeterli dedi.

YOLCU TOPLARKEN DURDURULDU

DHA muhabiri, izni bulunmayan diğer yolcularla birlikte 20 kişilik servis aracına bindi. Belirli noktalarda yolcu alarak Ankara'ya gidecek olan servis aracı, hareket ettikten sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ve Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan baskınla servis aracındaki 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Ayrıca bu kişiler hakkında TCK'nın 195. maddesine göre de soruşturma başlatıldı. Servis aracında Adapazarı'nda ikameti bulunan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişinin olduğu belirlendi.

OTOGARDA SAHTE SEYAHAT BELGESİ PAZARLIĞI

Kaynak: DHA

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