OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda erzak yoğunluğu yaşandı.

Sedat Peker'in villasına yapılan baskında 'Branda' detayı dikkatlerden kaçmadı
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda erzak yoğunluğu yaşandı. Anadolu'nun birçok ilinden İstanbul'a çuval çuval erzak getirildi.

Ramazan ayı önümüzdeki Salı günü başlıyor. Ramazan öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şimdiden hareketlilik başladı. İstanbul'a erzağını alıp gelen de oldu yakınlarına erzak gönderen de... Memleketlerinden çuval ve koliler dolusu erzak getirenler otogarda yoğunluk oluşturdu.

'RAMAZAN BURADA BUNLARLA GEÇECEK"

Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Fırat Yağlı, 'Diyarbakır'dan geliyoruz. Ne varsa getirdik. Sütten, yoğurttan ete kadar her şey var bu çuvallarda. Ramazan burada bunlarla geçecek. Bütün erzağımızı aldık geldik" diye konuştu.

Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek isteyen Ceylan İnce, 'Adana'dan geldim. Ne varsa aldık geldik. Zeytin, zeytinyağı, salça, nohut, fasulye. Her şeyi getirmeye çalıştık" dedi.

'ERZAĞI ALDIK GELDİK, RAMAZAN BURADA GEÇECEK"

Adem Kurnaz ise, 'Antep'ten geliyoruz. Çuvallar, koliler dolu. Salça, patlıcan, fındık, fıstık getirdik. Bayram geliyor biz de ramazana hazırlık diyelim. Gittik, erzağımızı aldık geldik. İnşallah Ramazan'ı burada geçireceğiz bu sene. Kurban da öyle olacak inşallah. O yüzden öncesinde gittik erzağı aldık memleketten. Gıda olarak bütün ihtiyaçlarımız görüldü" şeklinde konuştu.

'MİLLET RAMAZAN'A HAZIRLIK YAPIYOR"

Özel bir firma yetkilisi Yunus Dal ise otogardaki yoğunluğu anlattı. Dal, 'Gaziantep'ten baklava geliyor. Görüyorsunuz bulgur, simit, yoğurt, süt, yağ, peynir. Millet Ramazan'a hazırlık yapıyor. Her şey geliyor. İnsanlar memleketten erzağını aldı geldi hazırlığını yaptı" şeklinde konuştu.

OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU
OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Oğuzhan Koç Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Diego Ali Koç Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OTOGARDA RAMAZAN ERZAĞI YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:09:17. #1.15#
title