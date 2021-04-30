Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
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Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu

Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.

 İSTANBUL'da otogarda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde,  kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve  Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.


Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilerin kıyafet oyunu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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