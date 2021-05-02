Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
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Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi

İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isterken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

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