Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere tutuklama talebi
İSTANBUL - İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isterken polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR