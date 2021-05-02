Otogarda patlayıcı ile yakalanan 3 şüpheliye tutuklama talebi
İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcıyla yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcıyla yakalanan üç şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
- İstanbul
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları tamamlanan üç şüpheli, "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı