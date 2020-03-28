Otogarda otobüs seferleri durduruldu Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal Kapatılan gişeler Kapalıyız yazıları Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklaması DENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası...

Denizli Büyükşehir Otobüs Terminal Kapatılan gişeler Kapalıyız yazıları Polis ekiplerinin otobüs ve minibüsleri kontrol etmesi Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş'ın açıklaması DENİZLİ( AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Denizli'de otobüs terminalinde otobüs seferleri durduruldu. Kaynak: AA