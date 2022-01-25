Otogarda mahsur kalanlar geceyi yazıhane ve mescitlerde geçiriyor

İstanbul'da dün etkisini arttıran kar yağışının ardından Valilik kararıyla kentin giriş çıkışları kapandı, otobüs ve uçak seferleri durduruldu. Kararın ardından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin terminallerdeki bekleyişleri sürüyor. Seferlerin yapılamaması nedeniyle otogarlara gelen yolcuların kimi evlerine geri dönerken, gidecek yer bulamayanlar ise geceyi otobüs firmalarına ait yazıhanelerde ve mescitlerde geçiriyor. Ailesiyle Ankara'daki evine gitmeye çalışan Cennet Hariç, iki gündür otogarda beklediklerini ifade etti. Zor bir gece geçirdiklerini kaydeden Hariç, "Dünden beri buradayım. Dün otobüsler durdu bizi buraya kadar getirdiler. Çok soğuktu zor bir gün geçirdik. Bugün de idare ediyoruz. Ağabeyim, kardeşim ve babamla geldik. Ankara'ya gidiyoruz evimiz orada. Bizim bugün gitmemiz gerekiyordu ama ertelendi. Yarın gideceğiz, yarın da gidemezsek ne yapacağımızı bilemiyorum. Biz gece burada kaldık" dedi.