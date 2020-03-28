Otogarda koronavirüs sakinliği Adana Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla saat 17.00'den sonra şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması kararı doğrultusunda Adana Otogarı'nda denetleme yapıldı.

Adana Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla saat 17.00'den sonra şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması kararı doğrultusunda Adana Otogarı'nda denetleme yapıldı.

Valilik kararı sonrası Adana Otogarı'na gelen yolcuların yanlarında Seyahat İzin Kurulu tarafından verilen "Şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" istendi. Otogara gelen yolcular konuyla ilgili girişimlerde bulunup izin belgesi almaya çalışırken kimi yolcular da bahsedilen mücbir sebeplere sahip olamadıkları için memleketlerine gidememenin üzüntüsünü yaşadı.

Adana Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ramazan İlğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruldan izin belgesi alamayaların seyahat edemeyeceğini belirtti.

Daha önceki genelge doğrultusunda zaten otobüslerin yarı kapasiteyle çalıştığını, son karar doğrultusunda da bir belirsizlik olduğu için kimi işletmelerin yazıhanelerini geçici olarak kapattığını ifade eden İlğan, şunları söyledi:

"Vatandaş izin aldı gitmesi gerek ama firma otobüs kaldıramıyor. Firmacı diyor ki, '3-5 kişi izin aldı biz o kadar kişiyle nereye gideceğiz? Otobüsün seferi, masrafını çıkarmıyor.' Bu nedenle böyle bir süreçten geçiyoruz ama bir iki gün içinde kesinlik kazanacak inşallah. Bakalım zaman ne gösterecek."

Otobüs işletmecisi Vural Aygırcı da gelen yolcu talebine göre sefer düzenleme kararı alacaklarını, yaşayabilecekleri mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Karar öncesi vatandaşların biletlere ilgi gösterdiğini ifade eden Aygırcı, "Bugün son gün olduğu için talep yoğundu araba dolu gitti. Arabalarda yer yoktu bundan sonra artık herkes kendisi yasağa uyacak." dedi.

Memleketine gidemeyen üniversite öğrencisi Berk Bali de otogara geldiğinde tüm seyahatlerin iptal edildiği bilgisini aldığını belirtti. "Gerekli izin alınması gerektiğini söylediler ama o izni alsak bile otobüs gidecek mi belli değil." diye konuştu.

Bu arada, saatlerin 17.00'a gelmesiyle otogardaki sakinliğin artması dikkati çekti.

Kaynak: AA