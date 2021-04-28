Otogarda kısıtlama öncesi büyük yoğunluk
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Otogarda kısıtlama öncesi büyük yoğunluk

Otogarda kısıtlama öncesi büyük yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent'te tam kapanma öncesinde vatandaşlar otogara akın etti.

Başkent'te tam kapanma öncesinde vatandaşlar otogara akın etti. Otagarda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) 29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde hareketli günler geçiriyor. Kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Otobüs firmaları ek seferler koyarken, firma müdürleri, bilet sıkıntısı yaşanmayacağını aktardı.

İşletme Müdürü Aydın Zengin, tam kapanma öncesinde 200-300 civarlarında seyreden sefer sayısının tam kapanmanin açıklanmasıyla birlikte 2,5 kat arttığını belirtti. Bilet bulma konusunda vatandaşların sıkıntı çekmeyeceğini söyleyen Zengin, gönül rahatlığıyla vatandaşların otogardan bilet bulabileceğini ifade etti.

Bilet fiyatlarında artış olmadığını da ekleyen Zengin, tam kapanma süresince kapasitenin yüzde 50'ye düşmesinin ardından bilet fiyatlarında artış olabileceğini kaydetti.

(Mevlüt İşli - Bayram Türüdü/İHA)

Otogarda kısıtlama öncesi büyük yoğunluk
Otogarda kısıtlama öncesi büyük yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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