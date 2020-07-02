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Otogarda kayısı yoğunluğu

Malatya'da kayısı hasadı sezonunun başlaması ile birlikte, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) de yoğunluk yaşanıyor.

Otogarda kayısı yoğunluğu
02.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:22

Malatya'da kayısı hasadı sezonunun başlaması ile birlikte, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) de yoğunluk yaşanıyor. Her gün yüzlerce kilo yaş kayısı kolisi, otobüslerle Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da hasat dönemi sürüyor. Türkiye'nin AB Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Malatya Kayısısı, yaş olarak da en çok tüketilen meyvelerin başında yer alıyor. Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Malatyalılar, gurbetteki eş, dost ve akrabalara her yıl olduğu gibi bu yıl da hediyelik kayısı göndermek için otobüsleri tercih ediyor.

Fiyatın kargodan daha uygun olması nedeniyle her yıl hasat dönemi ile birlikte MAŞTİ'de tatlı bir yoğunluk yaşanıyor. Bahçelerden özenle toplanan kayısılar, kolilere konularak ülkenin farklı noktalarına gönderiliyor. Şehirlerarası otobüslerin bagaj bölümleri, yolcuların eşyasından ziyade kayısı kolileriyle dolarken, günde ortalama bin kolinin İstanbul başta olmak üzere birçok ile gönderildiği belirtildi. Yakınlarını kayısı lezzetinden mahrum etmemek için her yıl hasat mevsimi ile birlikte gurbetteki yakınlarına kayısı gönderdiklerini söyleyen vatandaşlar, kargodan daha ucuz olduğu için otobüsleri tercih ettiklerini dile getirdi.

Otobüs firmasının görevlisi Mehmet Doğan, Malatya kayısısının tüm dünyaya gittiğini ifade ederek, "Yoğunluk çok fazla şu sıralar. Kayısı kolilerini 5 liradan başlıyoruz taşımaya. Fiyatlar değişiyor koli büyüklüğüne göre. Buradan giden kayısıyı dalından koparılmış taze kayısı gibi yeme fırsatı yakalıyorlar" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

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