Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor

Aksaray Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi

Aksaray Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsün ilk tespit edilmesi ile birlikte Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda tedbirleri alan Aksaray Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulamalarına devam ediyor. Denetimlerde otobüs firmaları Bilim Kurulunun aldığı kararlara hassasiyet göstermeleri isteniliyor. Terminal içerisinde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmeyen yolcular ve sürücüler de zabıta ekiplerince uyarılıyor. Seyahat etmeye hazırlanan yolcuların yolculukları başlamadan önce ateşleri ölçüldü.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından otobüs terminalindeki iş yerleri, otobüs yazıhaneleri ile yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Belediye zabıta ekipleri, yolculara tedbirli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bunarak HES kodu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı. Yolcuların ateşleri ölçülürken HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüs firmalarının tedbirlere karşı hassasiyet göstermeleri istendi. Halk sağlığını korumak için yapılan denetim uygulamasının sıklıkla devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Okay Yokuşlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:03:38. #1.16#
title