Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
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Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi

Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi. Otobüs şirketlerinden yetkililer, "Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede, arabalarımız dolu" diyerek, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca artarak devam edeceğini söyledi.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmanın bitmesine saatler kala, dönüş yolculukları da başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün boyunca sürmesini beklediklerini belirtti.

"BİLETLERİMİZ SATILDI, ARABALARIMIZ DOLU"40 yıldır özel bir otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamının satıldığını söyledi. Tekin, "Dönüş olarak nitelendirdiğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3 gün İstanbul'a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da yüzde 80'lerde. Biletlerin hepsi satıldı. 3-4 gün yerimiz yok denecek derecede talep var. Arabalarımız dolu" diye konuştu.MEMLEKETLERİNE GİDENLER DÖNÜYOR15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na eşi ve oğlunu karşılamaya gelen Gökhan Soysal, "Dönüş başladı maalesef. Kapanma bitiyor. Eşim sağlıkçı 15 gün önce gitmişti, döndüler şimdi  malum yarın iş başı" dedi.

Muş'tan gelen  Ali Fırat ise, "Kapanmadan önce gitmiştik, yarın mesai başlıyor. Tatil hep evde geçti. Ailemizle evde oturduk, geldik. Ayın 27'sinde gitmiştik. Karardan hemen sonra gittim. Bahane oldu bize de" diye konuştu.

(Fotoğraflı)


Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi
Otogarda dönüş yoğunluğu başladı, otobüs biletleri tükendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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