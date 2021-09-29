Otogarda bomba ile yakalanan şüphelilerin iddianamesi tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otogarda bomba ile yakalanan şüphelilerin iddianamesi tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otogarda bomba ile yakalanan şüphelilerin iddianamesi tamamlandı

İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen şüpheliler Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüpheli Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, kuryelik yapan iki şüphelinin bomba değil, silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede, Kovid-19 salgını sebebi ile kapanma öncesi yoğun insan ve araç trafiği oluşması öngörülen yerlerde denetimlerin sıklaştırıldığı, bu kapsamda terör örgütleri tarafından eylem yapma fırsatına dönüşmemesi için de 28 Nisan 2021'de Büyük Esenler Otogarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldığı belirtildi. Olay günü şüpheli davranışlar sergileyen ve kontrol için yaklaşan polislerden kaçan şüphelilerden Ramazan Arslan takip sonucunda yakalandığı, kaçarken yol kenarına bıraktığı siyah renkli spor çanta içerisinde yapılan kontrollerde bomba olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildiği kaydedildi. Bulunan bomba nedeniyle soruşturmanın derinleştirildiği, kaçan şüpheli İbrahim Zal'ın ise uzun yol otobüs firmasına ait bir araç içerisinde yakalandığı anlatıldı.

DİĞER ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Çantada sigara paketlerinin olduğu, paketlere bakıldığında içerisinde sert, metal parça bulunduğu, bunun patlayıcı olabileceği değerlendirilerek Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü'ne haber verildiği belirtildi. İddianamede, şüphelilerin çantayı teslim edecekleri ismin şüpheli Yaşar Samur olduğunu söylemesi üzerine arama çalışmaları yürütüldüğü ancak şüphelinin o esnada kendisinin teslim olduğu kaydedildi.

6 EL YAPIMI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Bombalar üzerine uzmanlarca yapılan incelemede 3 adet uzaktan komutalı, 1 adet zaman ayarlı ve 2 adet harekete duyarlı/tuzaklı olarak tasarlanan içerisinde patlayıcı maddelerden yapılan tartı tutanağına göre 4.707 gram PETN maddesi bulunan bomba olduğu ve canlılarda öldürücü ve yaralayıcı, çevrede ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğunun belirlendiği belirtildi. Ele geçirilen malzemelerde iki şüphelinin de parmak izlerinin tespit edildiği, bomba malzemelerinin Ankara Kriminal Daire Başkanlığınca yapılan incelemesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından hazırlanan bombalara benzer nitelikte olduğu da vurgulandı.

KURYE VASITASIYLA GÖNDERİLMESİ AMAÇLANDI

Bombalar üzerindeki tanımlı telefonlardaki sim kartların HTS incelemesi sonucunda sinyallerin ilk kez Şanlıurfa Suruç üzerinde alındığı, şüpheli İbrahim Zal'a bombayı teslim eden şahsın kullandığı GSM hattının ilk kez Hatay sınır bölgesinde baz vermesi birlikte değerlendirilerek bombanın Suriye'de hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla İstanbul'a gönderildiği kaydedildi. İddianamede, Suriye bölgesinde etkin olan YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu düşünüldüğünde kriminal dairece yapılan bomba irtibat raporunun güvenilir tespitlere dayandığı" belirtilerek hazırlanan bombanın Suriye Kamışlı'da bulunan Esat Köksal'ın cezaevinden arkadaşı olan Yaşar Samur ile irtibat kurması sonucu, İbrahim Zal'ın beyanına göre Arapça konuşan kurye vasıtasıyla Yaşar Samur gönderilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

"BOMBA DEĞİL, SİLAH SANIYORDUK"

Şüpheli Ramazan Arslan'ın ifadesinde, PKK ya da başka bir örgütle alakasının olmadığını söylediği, Yaşar Samur ile yaklaşık 2 ay önce İbrahim Zal aracılığı ile tanıştığını, çanta içerisinde bomba olduğunu bilmediğini, silah sandığını, çantayı biz Yaşar Samur'a teslim edeceklerini söylediğine yer verildi. Şüpheli İbrahim Zal'ın da PKK ile alakasının olmadığını, Yaşar Samur ile işyerinde tanıştığını, Samur'un olay günü arayarak korona olduğunu söylediğini, kendisi için emanet getirmesini istediği, emanetten kastın silah olduğunu düşündüğünü, emanetini aldıktan sonra evinin oraya gelip kendisine bırakmasını söylediğini belirttiği kaydedildi. Şüpheli Zal, "Yakalanmamıza sebep olan çantanın içerisinde bomba malzemesi olduğunu bilmiyordum. Bilmiş olsam ne olursa olsun bu işlere girmezdim. Yakalanmasaydık bu çantayı Yaşar ağabeye verecektik" dediği de anlatıldı. Şüpheli Yaşar Samur'un ise ifadesinde, cezaevinden arkadaşı Esat Köksal'ın "Harem'de bir emanetim var, onu alabilir misin" dediğini, emanetin silah olduğunu söylediğini, sonrasında İbrahim Zal'ı arayarak emaneti almasını istediğini belirterek "Emanetin silah olduğunu sanıyordum. Beni, İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ı bilinçsizce kandıran Esat Köksal'dır. Bu işi sadece para kazanmak amaçlı silah olduğunu düşünerek yaptım" dediği yer aldı.

100 DOLAR KAZANMAK AMACIYLA TAŞIMIŞLAR

İddianamede, şüpheliler Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın malzemeyi 100 dolar kazanmak amacıyla taşıdıklarını beyan ettikleri, şüphelilerin örgüt irtibat ve iltisakları bulunduğuna ya da silahlı örgüt adına suç işlediklerine ilişkin delil olmadığı kaydedildi. Şüpheli Yaşar Samur'un şüpheli Zal'ı kurye olarak kullandığı, Samur'un gelip teslim olduğu an öncesinde telefonunu sıfırladığına ilişkin beyanı ve bu beyan ile uyumlu dijital inceleme raporu, teslim alacağı malzemeyi silah olarak düşünmesi değerlendirildiğinde, örgüt irtibat ve iltisak silahlı örgüt adına suç işlediği öne sürüldü.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheliler İbrahim Zal, Ramazan Arslan'ın, "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Yaşar Samur'un ise "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 19,5 yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da otogarda patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul'da otogarda patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

 Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi

Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktora müebbet verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Mario Balotelli Gökhan Töre Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otogarda bomba ile yakalanan şüphelilerin iddianamesi tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:07:52. #1.17#