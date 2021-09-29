OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI-1 - Haberler
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OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI-1

Özden ATİK / İSTANBUL, DHA İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTANBUL (DHA) - Özden ATİK/ İSTANBUL, Dha İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen iki şüphelinin 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen şüphelinin ise 39 yıla kadar hapsi istendi.

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Haber: OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI-1 - Haberler
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