Otogarda Bilet Kavgası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde iki ayrı işletme sahibi arasında bilet meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İki ayrı yazıhanede işletme sahibi olarak çalışan Erkan C. ve Hasan A. arasında bilet satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şahıs otobüs peronlarının önünde sopa ve tekmelerle birbirine girdi. Hasan A.'nın başına aldığı odun darbesiyle yerde yattığını gören kardeşi Ali A. da kavgaya karıştı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Hasan ve Ali A. kardeşler ile Erkan C. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Erkan C. Side Anadolu Hastanesi'ne, Hasan A. ise Side Bilgi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ali A. ise özel otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erkan C., ilk müdahalesinin ardından Alanya'ya sevk edildi.



Öte yandan, kavga anı terminalin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Erkan C. ve Hasan A.'nın peronlarda tartıştığı ardından Erkan C.'nin, Hasan A.'nın kafasına odun ile vurduğu görülüyor.



Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



