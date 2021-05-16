Otogarda bilet bilmecesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otogarda bilet bilmecesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs vakalarının artmasıyla uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde İstanbul'a dönüşler için otogarda bilet telaşı başladı.

Korona virüs vakalarının artmasıyla uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde İstanbul'a dönüşler için otogarda bilet telaşı başladı. Yüzde 100 kapasiteyle bilet satan seyahat firmaları, kademeli normalleşmede kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu kısıtlaması gelince ne yapacağını şaşırdı.

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te son bulacak. Tam kapanma öncesinde İstanbul'dan ayrılanlar için dönüş yolculuklarına erken saatlerde başlayacak. Durum böyle olunca İstanbul'a dönüşlerde bilet bulmak da güçleşiyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş biletlerinin tükenmeye yakın olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri, yoğunluğun bir hafta boyunca süreceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirlerarası seyahatlerin yüzde 50 yolcu kapasitesiyle yapılacağı duyuruldu. Biletlerini yüzde 100 kapasiteyle satan firma yetkilileri ise oluşan yeni durumla ne yapacağını şaşırdı. Yolculara biletleri iade edeceklerini söyleyen yetkililer, bilet fiyatlarının yükselebileceğini ifade etti.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞMIŞ DURUMDA"

Taleplerin oldukça yoğun olduğunu söyleyen firma yetkilisi Halis Tekin, "Biz İstanbul-Hatay, Hatay-İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Bölgemiz en az 10 firmadan ibaret. Her firmada 4-5 otobüs Allah izin verirse yarın Hatay'dan İstanbul'a sefer alacak. Şu an bilet yok. Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. İlk bir hafta doluluk oranı yüzde 70-80 arasında olur" şeklinde konuştu.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/ İHA)

Otogarda bilet bilmecesi
Otogarda bilet bilmecesi
Otogarda bilet bilmecesi
Otogarda bilet bilmecesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otogarda bilet bilmecesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 23:57:42. #1.13#

title