Otogarda bahar temizliği
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Otogarda bahar temizliği

Otogarda bahar temizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları yıkanarak bahar temizliği yapıldı.

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları yıkanarak bahar temizliği yapıldı.

Terminalin iç bölümlerinde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak dış cephede düzenli aralıklarla yıkanarak temizleniyor. Tam kapanma sürecinde de otogarlarda vatandaş yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen ekipler, baştan aşağı bahar temizliği yaptı. Otogar yazıhane sahipleri yapılan temizlikten memnun kalırken, onlarda kendi üzerine düşen bölümlerinin temizliklerini yaptılar. - BİLECİK

Otogarda bahar temizliği
Otogarda bahar temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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