Otogarda Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda peronlar, orta çarşı ve alt katlarda bulunan umuma açık yerlerde geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 150 polisin katıldığı uygulamada binden fazla kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirildi.

Uygulamada 10'u askerlik yoklama kaçağı olarak aranan olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada ayrıca 2 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.