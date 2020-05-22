Otogarda 65 yaş üstü vatandaşların yolculuğu sürüyor
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Otogarda 65 yaş üstü vatandaşların yolculuğu sürüyor

Ramazan Bayramı'na iki gün kala seyahat izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.

Otogarda 65 yaş üstü vatandaşların yolculuğu sürüyor
22.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:30

Ramazan Bayramı'na iki gün kala seyahat izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine gitmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bir ay dönmemek şartıyla seyahat izni verilmişti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala e-devlet üzerinden izin belgelerini alan 65 yaş üstü vatandaşların yolculukları sürüyor. Çocuklarının yanlarına kısa süreli misafirliğe gelen ancak koronavirüs nedeniyle uzun süredir İstanbul'da kalan vatandaşlar, memleketlerine gidebildikleri için mutlu olduklarını belirttiler.

Oğlunun yanına gelip 3 aydır İstanbul'da kalan 82 yaşındaki Osman Karaca, "Malatya'ya gideceğim. Ben Malatya'nın yerlisiyim, evim orada. Ben buraya misafirliğe geldim. Oğlum 'Almanya'ya gideceğim bu tarafa gel biraz' dedi. Biz de geldik ama bu olay çıktı. 3 aydır ne aylık aldım, ne bir yere çıkabildim. Kaymakamlıktan iznimizi aldık da bugün eve gidiyorum" dedi.

Koronavirüs nedeniyle Malatya'daki bahçesine geç kaldığını belirten 78 yaşındaki Şenol Kaya, "Malatya Doğanyurt'a gidiyorum. Bahçemiz var orada geç kaldık, gidemedik. Benim çocuklarım burada. 1942 doğumluyum ben. İzin aldık gidiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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