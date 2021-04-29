Otogarda 5 kilo patlayıcıyla yakalanan teröristler kamerada
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Otogarda 5 kilo patlayıcıyla yakalanan teröristler kamerada

Otogarda 5 kilo patlayıcıyla yakalanan teröristler kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristler güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan teröristler güvenlik kameralarına yansıdı.

21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isteyen ve polis ekiplerini başarılı operasyonuyla yakalanan PKK'lı teröristler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 6 parça halinde toplam 5 kilo plastik patlayıcı ile yakalanan teröristlerin ayrı ayrı taksilerle bölgeye geldikleri ve arından buluşarak otogara yöneldikleri görüldü. Operasyon anı ve zanlıların gözaltına alınması da kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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