Otogarda 18 yaşındaki genç kıza korkunç tuzak! 1 gün sonra yarı çıplak halde bulundu
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Otogarda 18 yaşındaki genç kıza korkunç tuzak! 1 gün sonra yarı çıplak halde bulundu

08.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:38
Otogarda 18 yaşındaki genç kıza korkunç tuzak! 1 gün sonra yarı çıplak halde bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kendisine yardımcı olacağını söylenen kişi tarafından metruk boş odaya götürüp istismar edildi. Mağdur kız 1 gün sonra polisler tarafından yarı çıplak halde yerde bulundu.

İş aramak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarına giden 18 yaşındaki genç kız, yardımcı olacağını söyleyen bir şahsın tuzağına düştü. Kızı kandırıp kaldığı metruk boş odaya götüren şahıs, kıza burada zorla uyuşturucu içirdi ve cinsel istismarda bulundu. Mağdur kız 1 gün sonra polisler tarafından yarı çıplak halde yerde bulundu.

Olay, 16 Kasım tarihinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. Otobüs firmalarında çalışmak için iş arayan 18 yaşındaki E.K., otogarda yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Sedat S. ile karşılaştı.

Genç kıza yardımcı olacağını söyleyen Sedat S., E.K.'yi otogarda kalmakta olduğu A2 kule 3. kattaki metruk boş bir odaya götürdü.

İddialara göre Sedat S., odada uyuşturucu madde kullandı ve ardından genç kıza da zorla uyuşturucu madde kullandırdı. Uyuşturucunun etkisinde olan küçük kız burada cinsel istismara maruz kaldı.

Baygınlık geçiren E.K., ertesi gün otogarda yapılan denetimler sırasında bulundu. Yarı çıplak olarak yerde olan E.K. üzerine battaniye örtülerek götürüldü.

Odadaki uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken, hastanede tedavi altına alınan genç kız kendisine uyuşturucu içirip zorla birlikte olduğunu öne sürdüğü Sedat S.'den şikayet oldu. Sedat S. ise ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan Sedat S. hakkında iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu, yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı.

25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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