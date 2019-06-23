Otogarda 13 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otogarda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otogarda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında yaptığı denetimlerde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan Afganistan, Pakistan ve Fas uyruklu 13 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Edirne
Kaynak: DHA
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