Otogar İşletmeleri Akaryakıt Zamları Karşısında Zorda - Haberler
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Otogar İşletmeleri Akaryakıt Zamları Karşısında Zorda

DailyMotion.com - Güncel
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Salgının başından bu yana ekonomik olarak sürecin en çok zarar gören sektörleri arasında yer alan otogar işletmecileri, akaryakıt fiyatlarına son 1 yılda gelen yüzde 134'lük zammın ardından dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtiyor.

Salgının başından bu yana ekonomik olarak sürecin en çok zarar gören sektörleri arasında yer alan otogar işletmecileri, akaryakıt fiyatlarına son 1 yılda gelen yüzde 134'lük zammın ardından dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtiyor

DailyMotion.com - Güncel

Akaryakıt, Güncel, Haberler

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