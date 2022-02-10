Otogar İşletmeleri Akaryakıt Zamları Karşısında Zorda

Salgının başından bu yana ekonomik olarak sürecin en çok zarar gören sektörleri arasında yer alan otogar işletmecileri, akaryakıt fiyatlarına son 1 yılda gelen yüzde 134'lük zammın ardından dayanacak güçlerinin kalmadığını belirtiyor

DailyMotion.com - Güncel