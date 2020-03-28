Otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği Erzincan'da otogar, havalimanı ve gar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

Erzincan'da otogar, havalimanı ve gar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

Salgın nedeniyle tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini artırdı, kısıtlamalara uymayan bazı vatandaşları uyardı.

Şehirler arası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılacağı kentteki otobüs terminalinde çok az sayıda kişi bulunuyor.

TCDD'nin ana hat ve bölgesel tren seferlerini geçici olarak durdurması nedeniyle Erzincan Garı'nda da sakinlik söz konusu.

Öte yandan, Erzincan Havalimanı'nda bazı hava yolu şirketleri, yurt içi uçuşlarını iptal etti.

Otobüs firması işletmecisi Fatih Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm firmaların seferlerini durdurduğunu söyledi.

Daha önce normal şartlarda otobüslerin 20 kişinin üzerinde yolcu taşımadığını hatırlatan Akça, şöyle konuştu:

"İşletme sahipleri olarak 20 kişinin üzerinde yolcu alamadığımız için maddi anlamda bizleri kurtarmadığından seferlerimizi iptal etmiştik. Valilikle yönetim kurulumuz bir toplantı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak karara göre arz talep ilişkisine göre bir araç ayarlanıp yolcuların mağduriyetleri giderilmeye çalışılacak.

Şu anda rezervasyonlarımız kapalı. Daha önce rezervasyon yaptıranların ise bilet iptallerini ve iadelerini yaptık."

Kaynak: AA