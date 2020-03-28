Otogar denetimleri başladı
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Eskişehir, Yaşam

Otogar denetimleri başladı

Korona virüs nedeniyle tüm şehirler arası yolculuklar kısıtlanırken, Eskişehir Otogarı'nda bir araya gelen kurul neticesinde mazereti olan vatandaşlara özel izin verildi.

28.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:04
Otogar denetimleri başladı

Korona virüs nedeniyle tüm şehirler arası yolculuklar kısıtlanırken, Eskişehir Otogarı'nda bir araya gelen kurul neticesinde mazereti olan vatandaşlara özel izin verildi.

Yetkililer tarafından Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında saat 17.00 itibariyle şehirler arası yolculuklar kısıtlandı. Yalnızca valilik tarafından özel izinle mazereti olan vatandaşlara seyahat izni verilirken bu netice doğrultusunda Eskişehir Otogarı'nda Vali Yardımcısı Erdinç Yılmaz önderliğinde bir kurul oluşturuldu. Seyahat izin belgesi almak isteyen birçok vatandaş otogarda uzun kuyruklar oluşturdu. Kurul tarafından mazereti olan vatandaşlara özel seyahat izni verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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