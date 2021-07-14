OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
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OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

,9 günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

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9 günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk, otogarın girişinden itibaren başlıyor.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk otogarın girişinden itibaren başlarken, kimleri araçlarından inip koşarak otobüsüne yetişmeye çalıştı. Yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar sürmesi bekleniyor.

YOĞUNLUKTAN MEMNUNUZ

Otobüs firması görevlisi Mehmet Çabuk, Bayram nedeniyle yoğunluk had safhada. Tabii ki otobüs bilet fiyatları çok yüksek. Vatandaş da doğal olarak buna tepkili. Otobüsçünün de yapacak bir şeyi yok, durum ortada. Herkes çare arıyor. Bu yoğunluktan memnunuz bütün işletmeciler olarak. Pandemiden ötürü çalışamamıştık. Bu yoğunluk bizim için çok iyi dedi.

BİLETİMİ 1 AY ÖNCEDEN ALMIŞTIM

Yolculardan Sefa Gün, Samsun'a gidiyorum bayram dolayısıyla. Bütün araçlar dolu, yer bulunamıyor. Gerçekten bu bayram çok kalabalık. Ben de bileti zor buldum. 1 ay önceden almıştım biletimi. İlave arabalar da var fakat onlarda da yer bulunamıyor dedi.

150 LİRALIK BİLETİ 180 LİRAYA ALDIK

Bilet fiyatlarından şikayetçi olan İlhami Satılmış, Benim senelik iznime denk geldi bayram tatili. 1 aylığına tatile çıktım. Samsun Vezirköprü'ye gidiyorum. Güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Otogar çok yoğun bilet bulmakta baya zorluk yaşadık. 150 liralık bileti 180 liraya aldık dedi.

OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR
OTOGAR'DA YOĞUNLUK GİRİŞTEN BAŞLIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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