Otogar'da uyuşturucu ile yakalanan oyuncuya hapis istemi - Haberler
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Otogar'da uyuşturucu ile yakalanan oyuncuya hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otogar'da uyuşturucu ile yakalanan oyuncuya hapis istemi

Esenler Otogarı'nda uyuşturucu madde ile yakalandığı iddia edilen oyuncu Cansu Ateş hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler Otogarı'nda uyuşturucu madde ile yakalandığı iddia edilen oyuncu Cansu Ateş hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı.

Oyuncu ve Best Model yarışmasına katılan manken Cansu Ateş, iddialara göre İstanbul Esenler Otogarı'nda polis çevirmesinde durduruldu. Üstünde arama yapılan Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde uyuşturucu madde bulundu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen oyuncu Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu nedenle madde aldığını söyledi. Öncesinde de uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ateş için savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlanarak 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Otogar'da uyuşturucu ile yakalanan oyuncuya hapis istemi

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