Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te park halindeki araçtan telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te park halindeki araçtan telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kayıtları bulunan ve park halindeki araçtan telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı