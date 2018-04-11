Otodan Hırsızlık Şüphelisi Uyuşturucuyla Yakalandı
Samsun'da 5 ayrı otodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı.
Samsun'da 5 ayrı otodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent genelinde 5 ayrı otodan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yapıldığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Musa Y'nin yaptığını belirledi.
Kent merkezinde tespit edilen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. İkamette arama yapan ekipler, 70,78 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.