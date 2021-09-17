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Otoda ÖTV indiriminin fiyatlara yansımaması üzerine bayilerde denetim başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Otoda ÖTV indiriminin fiyatlara yansımaması üzerine bayilerde denetim başlatıldı

Sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmek amacıyla ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin 2 binden fazla şikayet üzerine üretici, distribütör, bayi ve galericilere yönelik denetim başlattı.

Sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmek amacıyla Ötv matrahlarında yapılan düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin 2 binden fazla şikayet üzerine üretici, distribütör, bayi ve galericilere yönelik denetim başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Ticaret Bakanlığına 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi. Söz konusu şikayetlerde, bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan kaçındığı ve stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının yer aldığı, yine bu şikayet başvurularında haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı'yla sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada müfettişlerce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlandığı aktarıldı. Müfettişlerin bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelendiği belirtilerek, yürütülen denetimlerin devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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