Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada Elazığ'da otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklemesi kameralara yansıdı.

Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklemesi kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği otomobile, şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüs çarptı.Çarpışma ile birlikte otobüs otomobili bir süre sürükledi.

Yaralanma olmayan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA