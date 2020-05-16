Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada
Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada Elazığ'da otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklemesi kameralara yansıdı.
16.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 20:59
Otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği anlar kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklemesi kameralara yansıdı.
Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği otomobile, şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüs çarptı.Çarpışma ile birlikte otobüs otomobili bir süre sürükledi.
Yaralanma olmayan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA