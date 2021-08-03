OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
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OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, otobüsün motoru alev alırken, şoför hemen aracı yol kenarında park ederek yolcuların tahliyesini sağladı.

DÜZCE'de, otobüsün motoru alev alırken, şoför hemen aracı yol kenarında park ederek yolcuların tahliyesini sağladı. Yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale edilirken, alevler otobüsü sarmadan söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Van'a yolcu taşıyan Mehmet Güneri idaresindeki 65 EP 968 plakalı otobüsün motoru yanmaya başladı. Şoför dumanları fark eder etmez otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuların tahliyesini sağlarken, itfaiyeye haber verildi. Bu sırada şoför ve muavinler yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangın otobüse sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
OTOBÜSÜN MOTORU ALEV ALDI, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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