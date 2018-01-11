Otobüsün kapısını zorladılar, açamayınca elektrik devresini kestiler

Sivas'ta park halindeki bir halk otobüsünün elektrik devresini devre dışı bırakıp bozuk paraları çalan hırsızlar otobüsün güvenlik kamerasına yakalandı. Otobüsünün kapısının zorlayan iki kişinin kapıyı açamayınca elektrik devresini keserek hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ta park halindeki bir halk otobüsünün elektrik devresini devre dışı bırakıp bozuk paraları çalan hırsızlar otobüsün güvenlik kamerasına yakalandı. Otobüsün kapısının zorlayan iki kişinin kapıyı açamayınca elektrik devresini keserek hırsızlığı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dün, İnönü Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana gelen olayda akşam saatlerinde mesaisi bittikten sonra 58 H 157 plakalı halk otobüsünü evinin önüne park eden otobüs şoförü Ersin Çaşut sabah halk otobüsüne bindiğinde araçta bulunan bozuk paraların olmadığını fark etti. Çaşut, daha sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede otobüsün elektrik devresinin devre dışı bırakılarak hırsızlığın gerçekleştiğini tespit etti.

Otobüsten 150 liralık bozuk para çalan hırsızlar otobüsün güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde mesaisi biten şoför Ersin Çaşut aracını park ettikten 5 dakika sonra hırsızların otobüse yöneldiği görülüyor. Bir süre çevreyi kontrol eden iki kişi daha sonra halk otobüsünün ön kapısını zorluyor. Bir süre kapıyı zorlayan şahıslar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Daha sonra tekrar bölgeye gelen hırsızlar otobüsün elektrik devresini keserek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Hırsızlığın gerçekleştirme anı ise halk otobüsünün elektrik devresi kesildiği için kameralara yansımıyor