Otobüsün çarptığı tente demirinin aracın içine girmesi kameraya yansıdı
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Otobüsün çarptığı tente demirinin aracın içine girmesi kameraya yansıdı

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı tente demirinin camı kırarak aracın içine girmesi yolcuları korkuttu.

Otobüsün çarptığı tente demirinin aracın içine girmesi kameraya yansıdı
25.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:28

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı tente demirinin camı kırarak aracın içine girmesi yolcuları korkuttu.

T.G. idaresindeki 16 TAT 82 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüs, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde park halindeki tırın yanından geçerken iş yerinin tentesine çarptı.

Bunun üzerine tentenin yaklaşık 3 metrelik demiri, otobüsün camından girdi.

Korku yaşayan yolcuların şans eseri yaralanmadığı kazanın görüntüleri otobüsteki kameralarca kaydedildi.

Kaynak: AA

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