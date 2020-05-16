Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada
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Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada

ELAZIĞ'da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobile halk otobüsü çarptı.

Otobüsün çarptığı otomobilin metrelerce sürüklenmesi kamerada
16.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:27

ELAZIĞ'da, kontrolsüz şekilde sağ şerit değiştiren otomobile halk otobüsü çarptı. Kimsenin yaralanmadığı ve otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde sağ şeride geçti. Bu sırada arkadan gelen halk otobüsü, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da  hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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