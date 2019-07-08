Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde servis otobüsünün çarptığı motosikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 06 BAP 038 plakalı servis otobüsü önüne aniden çıkan Hüseyin D. (55) yönetimindeki motosiklete yandan çarptı. Başından yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin D. Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.