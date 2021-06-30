Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
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Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı

Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Emine Nur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Emine Nur, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü, sokakta seyir halindeyken 3 yaşındaki Emine Nur Zengin'e çarptı. Ağır yaralanan Emine Nur'u gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Nur, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emine Nur hayatını kaybetti. Olayla ilgili otobüs şoförü M.K. ise gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Emine Nur'un cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Emine Nur'un cenazesi, gözyaşları arasından Tavşantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı
Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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