Otobüsün bagajındaki çarkların içerisinden afyon sakızı çıktı

KOCAELİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, makinelerde kullanılan çarkların içerisine gizlenmiş 38 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, makinelerde kullanılan çarkların içerisine gizlenmiş 38 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Park alanına çekilen otobüste ve bagajında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin bagajdaki poşetlere sarılı büyük çarklara tepki vermesi üzerine çarklar indirildi. Makinelerde kullanılan çarkların kapakları açıldığında, içerisinden 31 paket halinde 38 kilo 550 gram afyon sakızı çıktı. Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK