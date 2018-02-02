Otobüsün Bagaj Kısmında Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Otobüsün Bagaj Kısmında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında iki koli içerisinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otobüsün Bagaj Kısmında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan yolcu otobüsünün bagaj kısmında iki koli içerisinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Polis ekipleri tarafından otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada bir yolcuya ait iki koli içerisinde bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - SİVAS

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