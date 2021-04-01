Otobüsün atından mucize kurtuluş! Yaşlı kadın uzun uzun uğraşlar sonucu hayata tutundu

70 yaşındaki talihsiz kadın Manisa'da yolun karşısına geçmek isterken otobüsün altında kaldı. 70 yaşındaki talihsiz kadın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu mucize eseri büyük yara almadan kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Emine B.'ye, Fatih K. Yönetimindeki özel halk otobüsü çarptı.Emine B., aracın altında sıkıştı. Otobüs şoförü ise kaza sonrası sinir krizi geçirirken Yaşlı kadın uzun uzun uğraşlar sonucu hayata tutundu.

UZUN UĞRAŞLARLA ÇIKARILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan kadın için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu Emine B., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emine B., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın altından mucize eseri çıkarılan Emine B.'nin tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ İSE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada kazayı yapan otobüs şoförü Fatih K., sinir krizi geçirdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Fatih K. daha sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.