Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor (2) - Haberler
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Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor (2)

Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün önce hafif ticari araca ardından anne ve 2 kızına çarpan özel halk otobüsü sürücüsü, aracın altında kalan annenin ölümüne, 2 kızının ise yaralanmasına neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün önce hafif ticari araca ardından anne ve 2 kızına çarpan özel halk otobüsü sürücüsü, aracın altında kalan annenin ölümüne, 2 kızının ise yaralanmasına neden oldu. Özel halk otobüsü sürücüsü Nizamettin Ziya Çakmak ve hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Y. bugün emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Nizamettin Ziya Çakmak ve Mehmet Y.'ye çıkarıldıkları mahkemede ev hapsi cezası verildi.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri

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