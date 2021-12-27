Otobüsün altında kalan anne toprağa verildi, kızlarının tedavisi sürüyor

Kaza, dün öğleden sonra Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'nde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca daha sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Amira Alahmad ile kızları İman (15) ve Nihal Hemedi'ye (10) çarptı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Amira Alahmad kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki aracın şoförü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.