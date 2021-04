Otobüsün altında 160 metre sürüklenen adam feci şekilde can verdi

Otobüsün altında 160 metre sürüklenen adam feci şekilde can verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken servis otobüsünün altında kalan yaşlı adam, metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Reşit C. İdaresindeki 26 S 0552 plakalı servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya'ya çarptı. Çarpmanın ardından otobüsün altında kalan yaşlı adam, yaklaşık 160 metre sürüklenerek Sarper Bulvarı'nda can verdi. Şüpheli Reşit C.'nin kullandığı servis otobüsü Emek Mahallesi Cihannur Sokak'ta park halinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazayı fark etmeyip olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Reşit C. İfadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ali Akasya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Ali Akasya'nın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

"Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük"

Cadde üzerindeki esnaflardan Erdoğan Çakmak, bir ses duyunca hızlıca dükkandan dışarı çıktığını belirterek, "Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orda vurup sürükleyerek geliyor. Kafası patlamış. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük" diye konuştu.

Yoldan geçen Bayram Başaran, ilk önce durumun farkına varmadığını söyledi. Cansız bedenin üstünü kartonla örttüğünü anlatan Başaran, "Malzeme almak için garaja geldim. Bir baktım adam orada yatıyor. İlk başta bez parçası olarak düşündüm. Garajın oradan kartonları alarak üstünü örttüm" dedi.

Babasına koştu

Kaza sonucu hayatını kaybeden Ali Akasya'nın oğlu acı haberi duyunca kaza yerine koştu. Olay yeri şeritlerini aşarak babasına koşan acılı evlat, bir süre cesedin başından ayrılmadı. Hayatını kaybeden Ali Akasya'nın oğlunun yakınlardaki bir taksi durağında çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ