Otobüsün altına giren yavru kedi için seferber oldular

İzmir'in Konak ilçesinde toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsünün altına giren yavru kedi uzun uğraşılar sonucu kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde toplu ulaşım aracı ESHOT otobüsünün altına giren yavru kedi uzun uğraşılar sonucu kurtarıldı. Yolcular kurtarma operasyonu öncesi tahliye edilerek başka bir otobüse yönlendirildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. 35 ATC 965 plakalı 302 hat numaralı Otogar - Konak otobüsünün şoförü Ahad Yüksel, seyir halindeyken otobüsten kedi sesi geldiğini fark etti. Otobüsü güvenli bir şekilde durdurup, aracın altını kontrol eden sürücü Yüksel, burada bir kedi yavrusu olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Ardından yolcular otobüsten indirilerek başka bir otobüse yönlendirilirken, olayın olduğu bölgeye gelen trafik polisleri yol güvenliğini sağladı.

Yavru kedi inat etti, dakikalar sonra kurtarıldı

Otobüsün dingilleri arasında olduğu fark edilen kedi yavrusu, ESHOT çalışanları ve trafik polisleri tarafından saklandığı yerden çıkarılmak istense de inat ederek çıkmak istemedi. Daha sonra otobüsün altına giren sürücü Ahad Yüksel, yavru kediyi dışarı çıkartırken, korkan kedi sağa sola koşturmaya başladı. Kedinin yola fırlaması üzerine diğer araç sürücüleri de araçlarını durdurdu. Otobüsün olduğu yere tekrar koşturan yavru kedi, ESHOT tamir ekibi çalışanı tarafından kurtarıldı.

Veterinere doğru yola çıktı

Otobüsün altından kurtarılan kedi yavrusu daha sonra yeniden kaçmaması için otobüsün içine alındı. Otobüs sürücüsü Ahad Yüksel, tahliye edilen yolcu otobüsüyle birlikte yavru kediyi veterinere götürmek için yola çıktı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı