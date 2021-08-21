Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı

Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken yol ortasında olduğunu fark ettiği yavru köpeği, durdurduğu araçtan inip, alarak yol kenarına bıraktı.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken yol ortasında olduğunu fark ettiği yavru köpeği, durdurduğu araçtan inip, alarak yol kenarına bıraktı. Şoförün köpeği ezilmekten kurtardığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Plajyolu- Seka Kamp alanı arasında sefer yapılan, Hat-240 numaralı belediye otobüsünün şoförü Serkan Yaman, seyir halindeyken, yol ortasında koşan 2 yavru köpeği fark etti. Sukay depolama mevkisinde otobüsü yol kenarına park eden Yaman, indikten sonra yavru köpeklerden birini alıp, kaldırım kenarına bırakarak, ezilmekten kurtardı. Diğer yavru köpek de bu sırada yol kenarına doğru kaçtı. Otobüste bulunan yolcuları da durumla ilgili bilgilendiren Serkan Yaman, daha sonra yoluna devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca kaydedildi. 


Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı
Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı
Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı
Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Enner Valencia Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otobüsü durdurup, yol ortasından yavru köpeği aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:52:29. #1.14#

title